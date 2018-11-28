Избран новый глава Еткульского района

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-28T14:59:27+03:00

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Руководить Еткульским районом будет Юрий Кузьменков. Его кандидатуру 28 ноября одобрило местное собрание депутатов. Ранее Кузьменьков работал в статусе «и.о.» вместо Виктора Головчинского, который ушел в отставку по состоянию здоровья.

Кстати, на выборах главы Еткуля были еще две кандидатуры. Но ни за одного из них народные избранники не проголосовали. Ранее Кузьменков работал в администрации района.

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