Избран новый глава Еткульского района
Им стал Юрий Кузьменков
Фото: администрация Еткульского района
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Руководить Еткульским районом будет Юрий Кузьменков. Его кандидатуру 28 ноября одобрило местное собрание депутатов. Ранее Кузьменьков работал в статусе «и.о.» вместо Виктора Головчинского, который ушел в отставку по состоянию здоровья.
Кстати, на выборах главы Еткуля были еще две кандидатуры. Но ни за одного из них народные избранники не проголосовали. Ранее Кузьменков работал в администрации района.
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