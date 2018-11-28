Школьницу с изрезанной рукой ищут все экстренные службы Челябинской области
15-летняя Виктория Фролова два дня назад сбежала из дома в Еманжелинске. Поругалась с родными и ушла в ночь. Известно, что девятиклассница добралась до Челябинска на рейсовом автобусе, а отсюда поехала в Миасс.
Сейчас Викторию ищут волонтеры, полиция. К операции готовы подключиться спасатели. В курсе ситуации губернатор, который попросил экстренный службы быть наготове.
Виктории на вид 17-18 лет. Ростом 160 см. Худая, с длинными темно-русыми волосами. Была одета в вязанную шапку с помпоном, синий шарф крупной вязки, черные джинсы и бежевые кроссовки с красными вставками. Из особых примет называют шрамы от порезов на левой руке.
Если что-то знаете о Виктории, звоните 02.