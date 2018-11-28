2018-11-28T15:21:10+03:00
Происшествия

Школьницу с изрезанной рукой ищут все экстренные службы Челябинской области

Она сбежала из дома два дня назад
Андрей АБРАМОВ
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Фото предоставлено ГУ МВД РФ по Челябинской областиФото предоставлено ГУ МВД РФ по Челябинской области
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15-летняя Виктория Фролова два дня назад сбежала из дома в Еманжелинске. Поругалась с родными и ушла в ночь. Известно, что девятиклассница добралась до Челябинска на рейсовом автобусе, а отсюда поехала в Миасс.

Сейчас Викторию ищут волонтеры, полиция. К операции готовы подключиться спасатели. В курсе ситуации губернатор, который попросил экстренный службы быть наготове.

Виктории на вид 17-18 лет. Ростом 160 см. Худая, с длинными темно-русыми волосами. Была одета в вязанную шапку с помпоном, синий шарф крупной вязки, черные джинсы и бежевые кроссовки с красными вставками. Из особых примет называют шрамы от порезов на левой руке.

Если что-то знаете о Виктории, звоните 02.

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