2018-11-28T19:09:03+03:00
Происшествия

Пьяный житель Челябинска угнал иномарку, чтобы покататься

Его поймали полицейские
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской областиФото: ГУ МВД РФ по Челябинской области
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Сотрудники ГИБДД в Челябинске решили остановить Hyundai Solaris. Махнули палочкой, а машина поехала дальше. Инспекторы прыгнули в служебное авто и помчались следом. Вскоре нарушитель остановился.

Оказалось, что водитель за рулем был пьян. Прав у него при себе не было, а когда его попросили хотя бы подтвердить, что машина его — развел руками. Рассказал, что выпил и решил прокатиться на чужом авто.

— Раньше челябинец судим не был. Автомобиль он угнал без цели хищения. Хозяйку машины отыскали и сообщили, что ее авто в целости. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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