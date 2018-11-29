В Челябинской области браконьеры начали готовиться к Новому Году

СЕГОДНЯ 04:50 2018-11-29T04:50:57+03:00

Двое из них могут встретить праздник в тюрьме

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Лесные инспекторы Челябинской области перешли на усиленный режим работы. Они круглосуточно дежурят в местах заготовки новогодних елей: стерегут их от браконьеров. Тем временем, «черные лесорубы» тоже не спят: рубят, пилят елочки. Двое уже попались. Один успел «накосить» 62 пихты в Уфалейском лесничестве, а другой — 71 в Катав-Ивановском, сообщают в Главном управлении лесами Челябинской области.

За самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрен штраф. Для граждан — от трех до четырех тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, браконьеров могут наказать и лишением свободы на срок до шести лет.

Жителей Челябинской области просят сообщиать о незаконной рубке елок диспетчеру Главного управления лесами по телефонам (351) 261-65-54, 261-65-55 или через интернет-портал помоги-лесу74.рф.

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