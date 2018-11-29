Суровый Миасс: восьмилетняя девочка потеряла на улице гантель

СЕГОДНЯ 04:52 2018-11-29T04:52:29+03:00

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Что только не теряют люди! Обычно ключи, кошельки, украшения, собак... Но школьница из города Миасса Челябинкой области удивила пользователей «ВКонтакте». Ее мама написала, что девочка потеряла гантель. Мол, шла с двумя, а донесла до дома только одну. Может, кто видел? Розовенькая такая. Объявление о пропаже выложили в группе Миасса в VK.

Подписчики группы принялись отпускать шуточки в комментариях под постом. Однако, оказалось, что это всего-лишь специальные маленькие гантельки для фитнеса: весом по 0,5 кг.

Кстати, гантелька нашлась.

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