Суровый Миасс: восьмилетняя девочка потеряла на улице гантель
Что только не теряют люди! Обычно ключи, кошельки, украшения, собак... Но школьница из города Миасса Челябинкой области удивила пользователей «ВКонтакте». Ее мама написала, что девочка потеряла гантель. Мол, шла с двумя, а донесла до дома только одну. Может, кто видел? Розовенькая такая. Объявление о пропаже выложили в группе Миасса в VK.
Подписчики группы принялись отпускать шуточки в комментариях под постом. Однако, оказалось, что это всего-лишь специальные маленькие гантельки для фитнеса: весом по 0,5 кг.
Кстати, гантелька нашлась.
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