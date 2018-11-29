Социологи рассказали, почему жители Челябинска не смогут договориться о судьбе уличной торговли

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-29T07:41:23+03:00

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить отношение жителей Челябинска к уличной торговле и пришли к неожиданным результатам, сообщает пресс-служба вуза.

Оказалось, что чаши весов практически уравновешены.

К торговле с лотков и ящиков относятся положительно 32% опрошенных. Чаще остальных так отвечают мужчины, респонденты старше 50 лет и пенсионеры.

Отрицательно на этот счет также высказались 32,3%. Как правило, это женщины и жители города с высшим образованием.

Ситуация безразлична 33,3% опрошенных горожан. В основном, так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет — студенты и наемные работники, челябинцы со средним уровнем доходов.

А это значит, что опираться на мнение горожан в этом вопросе практически бесполезно. Всегда кто-то будет доволен, а кто-то останется возмущен.

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