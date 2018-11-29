Борис Дубровский поручил создать ЖСК для бюджетников и многодетных

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-29T10:18:11+03:00

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Государство поможет. Правительство Челябинской области утвердило порядок формирования список южноуральцев, которые, объединившись в жилищно-строительные кооперативы, получат землю под индивидуальное строительство или возведение многоквартирного дома.

Таким ЖСК федеральная земля предоставляется бесплатно. Для этого была разработана и утверждена региональная нормативно-правовая база.

— Вступление в кооператив позволит работникам бюджетной сферы улучшить жилищные условия. Давайте организуем такой кооператив, — дал поручение министру строительства губернатор Борис Дубровский.

Вступить в кооператив могут работники государственных и муниципальных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, многодетные семьи. Претенденты должны иметь стаж от пяти лет, не иметь в собственности землю и нуждаться в улучшении жилищных условий.

— Участники ЖКС получают жилье по цене значительно ниже рыночной за счет экономии на стоимости земельного участка, — пояснил министр строительства Виктор Тупикин.

Чтобы вступить в кооператив, нужно подать заявление в органы местного самоуправления.