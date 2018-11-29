Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Необычное объявление появилось на популярном сайте, где россияне продают практически все: от ношенной одежды до квартир и автомобилей. Но такой товар даже там встречается редко. Дрессировщик из Копейска решил избавиться от трех верблюдов.
Как сказано в объявлении, сейчас животные живут на ферме и развлекают детей, катают больших и маленьких посетителей. К другим животным относятся доброжелательно и легко перевозятся с места на место в машине. У всех верблюдов — двух самцов и одной самки — проколоты носы, а в них висят кольца, позволяющие укрепить на верблюде узду. Словом, семейку можно считать бесценной. Но сам хозяин просит за каждого 160 тысяч рублей.
И хотя на носу у нас год Свиньи, шанс продать трех горбатых у фермера все же есть, ведь на Южном Урале верблюды ценятся издавна.
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