2018-11-29T16:55:07+03:00
Общество

Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов

Впрочем, животных можно приобрести и по одному
Лидия ПЕСКОВА
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Верблюд не нужен?Верблюд не нужен?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необычное объявление появилось на популярном сайте, где россияне продают практически все: от ношенной одежды до квартир и автомобилей. Но такой товар даже там встречается редко. Дрессировщик из Копейска решил избавиться от трех верблюдов.

Как сказано в объявлении, сейчас животные живут на ферме и развлекают детей, катают больших и маленьких посетителей. К другим животным относятся доброжелательно и легко перевозятся с места на место в машине. У всех верблюдов — двух самцов и одной самки — проколоты носы, а в них висят кольца, позволяющие укрепить на верблюде узду. Словом, семейку можно считать бесценной. Но сам хозяин просит за каждого 160 тысяч рублей.

И хотя на носу у нас год Свиньи, шанс продать трех горбатых у фермера все же есть, ведь на Южном Урале верблюды ценятся издавна.

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