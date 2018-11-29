Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
В Кунашакском районе задержан руководитель одного из местных МУПов. Мужчину подозревают в краже рыбы со склада своей же организации. Его криминальный улов составил около миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
— Сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области остановили в селе Кунашак грузовик, набитый пелядью. Причем на рыбу не оказалось никаких документов, — замечают в пресс-службе. — При проверке установлено, что рыба обманным путем похищена директором одного из предприятий. Причиненный материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество. Максимальная санкция за данное преступление составляет шесть лет лишения свободы. 43-летний подозреваемый арестован.
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