2018-11-29T18:31:00+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска

Одному из них нужна срочная операция
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: группа "Регион-74" в социальных сетях.Фото: группа "Регион-74" в социальных сетях.
Изменить размер текста:

Все случилось на улице Энтузиастов, у дома номер 17 в четверг, 29 ноября. Двое парней переходили дорогу по зебре и неожиданно для себя оказались под колесами иномарки. Фото с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети.

— Volvo сбил двух молодых людей, когда те переходили дорогу по зебре. Парни живы. Один отделался ушибами и заходил в «скорую» сам, второй сломал ногу, его несли на носилках, — описывают этот случай в социальных сетях.

Горожане предполагают, что виной всему зленая газель, припаркованная перед переходом. Она закрыла обзор и водителю Volvo, и пешеходам.

— Кстати, с пацанами все в порядке. Один уже дома. Второму завтра операцию будут делать. Жить будут, — написал в комментариях Никита Язев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию
Жителю Челябинска, которого зажало между машинами в тройном ДТП, срочно требуется кровь
Жители Челябинска смогут летать в Казань самолетом
В Челябинске обиженный мужчина поджег авто своей бывшей
Поддержать новоселов. Десять медиков, переехавших на село, получат компенсации
Пропавшую в Еманжелинске два назад девушку нашли в Челябинской области
В Челябинске пройдет сессия Петербургского международного экономического форума
Борис Дубровский поручил создать ЖСК для бюджетников и многодетных
Социологи рассказали, почему жители Челябинска не смогут договориться о судьбе уличной торговли
Мужчина на квадроцикле провалился под воду в Челябинской области
В Челябинске утром пробки 9 баллов
У Центра СПИДа в Челябинске появился филиал на ЧТЗ
Суровый Миасс: восьмилетняя девочка потеряла на улице гантель
В Челябинской области попал на видео мужчина, гуляющий по улицам босиком
В Челябинской области браконьеры начали готовиться к Новому Году
Пьяный житель Челябинска угнал иномарку, чтобы покататься
Школьницу с изрезанной рукой ищут все экстренные службы Челябинской области
Избран новый глава Еткульского района
Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню цифровизации
К Новому году в Челябинске пустят трамваи и троллейбусы, украшенные гирляндами
Кыштым развивает детский туризм