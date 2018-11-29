Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-29T18:31:00+03:00

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Все случилось на улице Энтузиастов, у дома номер 17 в четверг, 29 ноября. Двое парней переходили дорогу по зебре и неожиданно для себя оказались под колесами иномарки. Фото с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети.

— Volvo сбил двух молодых людей, когда те переходили дорогу по зебре. Парни живы. Один отделался ушибами и заходил в «скорую» сам, второй сломал ногу, его несли на носилках, — описывают этот случай в социальных сетях.

Горожане предполагают, что виной всему зленая газель, припаркованная перед переходом. Она закрыла обзор и водителю Volvo, и пешеходам.

— Кстати, с пацанами все в порядке. Один уже дома. Второму завтра операцию будут делать. Жить будут, — написал в комментариях Никита Язев.

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