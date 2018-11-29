Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам

СЕГОДНЯ 20:24 2018-11-29T20:24:50+03:00

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В сообществе «Челябинский транспорт» появилась информация, что водители троллейбусов и трамваев должны будут называть свое имя, а также имя кондуктора по громкой связи, выходя на маршрут.

Нововведение вызвало жаркие споры в профессиональном сообществе.

— На междугородных маршрутах это было бы красиво перед началом движения. Но в городе, где остановки через каждые две минуты, всем не представишься. Достаточно табличек с именами, — пишет Александр Агарков.

Сами водители замечают, что уже устали зачитывать разнообразные обращения к пассажирам. Это здорово отвлекает их от дороги и мешает сосредоточиться за рулем. В соцсетях даже появились призывы байкотировать нововведение.

— А если всем не читать да и все? А в управление письмо-уведомление отправить, что так, мол, и так, уважаемые начальники, зачитывать это не будем, — предлагает Татьяна Белова.

Но многие признаются, что боятся начальства.

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