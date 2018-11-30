В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
Сегодня утром, 30 ноября, вспыхнула однокомнатная квартира в трехэтажном доме Миасса. Соседи заметили дым и вызвали МЧС. Тушить огонь примчались два автомобиля и восемь пожарных.
— Огнеборцы с легкостью попали в квартиру, так как дверь была не заперта. Со слов соседей, в задымленном помещении могла находиться шестидесятилетняя хозяйка. Пожарные обнаружили в комнате ее тело, — рассказали в Пятом отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.
Пламя уничтожило также мебель и личные вещи погибшей, частично выгорели пол и окна, а также стены и потолок. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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