2018-11-30T10:00:19+03:00
Происшествия

В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире

Примечательно, что дверь в помещение была не заперта
Валентина ВАГАНОВА
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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.Причины и обстоятельства происшествия выясняются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня утром, 30 ноября, вспыхнула однокомнатная квартира в трехэтажном доме Миасса. Соседи заметили дым и вызвали МЧС. Тушить огонь примчались два автомобиля и восемь пожарных.

— Огнеборцы с легкостью попали в квартиру, так как дверь была не заперта. Со слов соседей, в задымленном помещении могла находиться шестидесятилетняя хозяйка. Пожарные обнаружили в комнате ее тело, — рассказали в Пятом отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Пламя уничтожило также мебель и личные вещи погибшей, частично выгорели пол и окна, а также стены и потолок. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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