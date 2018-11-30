Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-30T10:45:06+03:00

Из-за сообщения о бомбе на место выехали все спецслужбы, а жильцов дома экстренно эвакуировали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ложным сообщением о бомбе он вывел на улицу всех жильцов

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В Магнитогорске осудили 41-летнего лжеминера, который поднял на уши городские спецслужбы. За ложное сообщение о терроризме он проведет год в тюрьме. А также из его зарплаты будет удержано 15 % в доход государства.

На преступление магнитогорец пошел из-за того что его не пустила в дом сожительница. Дверь не открыла, телефон выключила. Тогда мужик позвонил в УМВД России по Магнитогорску и сообщил, что в доме на улице Лихачева заложена бомба. На место примчались спецслужбы, жильцов срочно эвакуировали.

Специалисты осмотрели дом, но никаких взрывыных устройств не нашли.

— Несмотря на то, что обвиняемый после звонка пытался скрыть следы преступления и уничтожил сим-карту, преступление раскрыли в считанные часы. Злоумышленника задержали в тот же день. Свою вину он не отрицал и подробно объяснил, как все было, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Самое интересное, что сожительницы дома не оказалось. В тот момент она гостила у подруги.

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