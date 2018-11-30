В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа
Жизнь нынче мчится нс высоких скоростях. Потому не у всех есть возможность посетить терапевта и прививочный кабинет районной поликлиники или коммерческого медцентра, чтобы привиться от гриппа.
Потому акция министерства здравоохранения Челябинской области» «Грипп — знай врага в лицо» проходит в выходные дни в крупных торгово-развлекательных комплексов региона.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и желательно полис обязательного медицинского страхования.
Для формирования иммунитета после введения вакцины нужен месяц. Важно привиться до сезонного подъема заболеваемости гриппом.
Есть и противопоказания. Например, аллергия на вакцину, осложнение на предыдущее введение вакцины.
Временные пункты откроются и 7 и 8 декабря.
Где привиться?
1.12. Леруа Мерлен (9.00-16.00)
1.12. ТРК «Горки» (10.00-14.00)
8.12. ТРК «Горки» (10.00-16.00)
1.12. ТК «Кольцо» (10.00-17.00)
1,2.12. ТРК «Родник» (10.00-16.00)
1,2.12. ТРЦ «Фокус» (10.00-16.00)
1,2.12. ТЦ «Фиеста» (12.00-18.00)
7.12. ДЦ «Импульс» (11.00-14.00)
8.12 «Торговый центр» (10.00-16.00)
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