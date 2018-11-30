В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-30T11:23:17+03:00

Грипп нужно встретить во всеоружии! Фото: gubernator74.ru

1 и 2 декабря есть возможность защититься от серьезной болезни

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Жизнь нынче мчится нс высоких скоростях. Потому не у всех есть возможность посетить терапевта и прививочный кабинет районной поликлиники или коммерческого медцентра, чтобы привиться от гриппа.

Потому акция министерства здравоохранения Челябинской области» «Грипп — знай врага в лицо» проходит в выходные дни в крупных торгово-развлекательных комплексов региона.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и желательно полис обязательного медицинского страхования.

Для формирования иммунитета после введения вакцины нужен месяц. Важно привиться до сезонного подъема заболеваемости гриппом.

Есть и противопоказания. Например, аллергия на вакцину, осложнение на предыдущее введение вакцины.

Временные пункты откроются и 7 и 8 декабря.

Где привиться?

1.12. Леруа Мерлен (9.00-16.00)

1.12. ТРК «Горки» (10.00-14.00)

8.12. ТРК «Горки» (10.00-16.00)

1.12. ТК «Кольцо» (10.00-17.00)

1,2.12. ТРК «Родник» (10.00-16.00)

1,2.12. ТРЦ «Фокус» (10.00-16.00)

1,2.12. ТЦ «Фиеста» (12.00-18.00)

7.12. ДЦ «Импульс» (11.00-14.00)

8.12 «Торговый центр» (10.00-16.00)

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