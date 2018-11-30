В Челябинске продавец обезвредила грабителя в костюме маньяка «Крик»

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-30T14:08:46+03:00

Такого может испугаться кто угодно, но только не челябинский продавец! Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Насмотревшись фильмов ужасов, безработный челябинец 22 лет от роду, задумал черное дело. В магазине приколов он купил маску злодея из фильма «Крик» и отправился в небольшой магазинчик в Советском районе. Напялив маску, он ворвался внутрь. В тот момент в магазине никого не было, и продавец опешила от пластиковой гримасы и требования выдать деньги. В шоке она отдала 300 рублей, что держала в руках. Но в кассе-то хранились 17 тысяч..

Однако до добычи налетчик не добрался. Отважная продавец пришла в себя и оказала грабителю активное сорпротивление. Ему ничего не оставалось как ретироваться.

Продавец вызвала полицию. На место преступления стражи порядка прибыли со служебно-розыскной собакой. Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель отдела по связям со СМИ УМВД Челябинска Светлана Калмыкова, собака взяла след. Грабителя задержали дома, недалеко от магазина. В квартире обнаружили вещдоки — маску и украденные 300 рублей.

Налетчик оказался уже судим, отбывал условный срок за такое же преступление.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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