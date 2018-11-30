2018-11-30T15:49:33+03:00
Общество

В Челябинске Снегурочка бесплатно поздравит с Новым Годом детишек из малообеспеченных семей

Друзей горожанка просит поделиться адресами для визитов
Ольга АНТОНОВА
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Снегурочка Даша ждет приглашений в гости. Фото: архив героя публикации.Снегурочка Даша ждет приглашений в гости. Фото: архив героя публикации.
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Челябинка Дарья Говязина решила стать Снегурочка. До Нового года ровно месяц. Взрослые начинают продумывать праздничное меню, дети заказывают подарки.

Но есть семьи со скромными бюджетами, где на подарки детишкам денег нет, и уж тем более нет возможности оплатить визит Деда Мороза и Снегурочки.

— Потому я объявила акцию «Бесплатная Снегурочка на дом» для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — говорит Дарья.

Свой пост челябинца разместила в соцсетях. Друзей она просит: «Если среди ваших знакомых есть мамы-одиночки, многодетные семьи, семьи с особыми детьми, которые не могут позволить себе заказать платный выезд для своих деток, дайте им мой номер телефона».

Снегурочка-волонтер благодарна за участие в акции тем, кто сможет купить ребятишкам сладости, фрукты, игрушки. Есть и Дед Мороз: человек он занятой, но в свободное от основной работы время составит Дарье компанию.

Не страшно ли Снегурке — общественнице отправляться к незнакомым людям?

— Контакты семей я буду получать от знакомых — это тоже рекомендация. И, к тому же, добрых людей гораздо больше, — говорит Дарья.

Телефон Снегурочки есть в редакции «Комсомолки». Тел. (351) 263-75-95

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