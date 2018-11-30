В Кургане ищут рыбака, который спас, угодившего в полынью мужчину на снегоходе

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-30T16:29:55+03:00

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Сотрудники МЧС разыскивают жителя Кургана, который вечером 27 ноября спас, провалившегося под лед мужчину. Утопающий попал в полынью, катаясь на снегоходе по реке Тобол вместе с двумя маленькими детьми. Отец успел оттолкнуть сына и дочку на лед, а сам оказался в воде.

Крики о помощи услышали случайные прохожие. Два курганца за руки вытащили замерзшего мужчину. Оказавшись на твердой поверхности, тот потерял сознание. До берега, его пришлось, буквально, тащить на себе. К счастью, все закончилось хорошо: приехала «скорая», мужчина очнулся, дети не пострадали.

Позже выяснилось, что одним из героев оказался сотрудник физкультурно-оздоровительного комплекса Андрей Халиветов. Он в тот вечер возвращался по дамбе домой с работы. Второй — рыбачил неподалеку. Предположительно его зовут Алексей. Фамилия неизвестна. Именно этого мужчину сейчас разыскивают сотрудники МЧС, чтобы наградить за смелость.

— Это подвиг. Такие поступки граждан, не имеющих отношения к службе спасения, очень ценны и обязательно должны быть отмечены. Будем готовить представление к награждению, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Зауралья.

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