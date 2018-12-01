МЧС предупреждает: в Челябинской области усиливается ветер

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-01T10:31:22+03:00

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На сегодняшний день, 1 декабря, синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области предупреждают, что это чревато различными чрезвычайными ситуациями. Например, могут падать деревья, летать крыши и т. д.

В такую погодку лучше не гулять праздно. Но если сильный ветер все же застал вас на улице, укройтесь внутри ближайшего здания. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш может падать шифер. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным домам. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, предупреждает МЧС.

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