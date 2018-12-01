В Челябинске болельщики «Трактора» отправят письма Деду Морозу прямо на матче
Сегодня, 1 декабря, не только первый день зимы, но и Всероссийский день хоккея. По этому случаю челябинский хоккейный хоккейный клуб «Трактор» приготовил сюрприз для своих юных болельщиков.
Как сообщает пресс-служба клуба, для детей заготовлены почтовые ящички и открытки с адресом резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Болельщики смогут прямо во время матча написать и отправить письмо волшебнику.
Но это еще не все. Во втором перерыве состоится автограф-сессия с игроками клуба.
Приходите болеть за «Трактор» 1 декабря. Челябинска команда сыграет домашний матч с рижским ХК «Динамо».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.