В Челябинске болельщики «Трактора» отправят письма Деду Морозу прямо на матче

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-01T13:11:57+03:00

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Сегодня, 1 декабря, не только первый день зимы, но и Всероссийский день хоккея. По этому случаю челябинский хоккейный хоккейный клуб «Трактор» приготовил сюрприз для своих юных болельщиков.

Как сообщает пресс-служба клуба, для детей заготовлены почтовые ящички и открытки с адресом резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Болельщики смогут прямо во время матча написать и отправить письмо волшебнику.

Но это еще не все. Во втором перерыве состоится автограф-сессия с игроками клуба.

Приходите болеть за «Трактор» 1 декабря. Челябинска команда сыграет домашний матч с рижским ХК «Динамо».

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