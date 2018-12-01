2018-12-01T14:03:33+03:00
Общество

«Горы соли!»: жители Челябинска возмущены, чем посыпают гололед

А местный депутат вообще считает, что дороги покрыты опасным реагентом
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: кадр из видео, соцсетиФото: кадр из видео, соцсети
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— Сегодня ночью посыпали дорогу чистой солью. При таком раскладе любая машина за несколько лет превратиться в кусок ржавчины, — анонимно написал горожанин в группу «Типичный Челябинск» в VK и выложил доказательства.

На видео мимо него проносится машина, посыпающая дорогу антигололедной смесью, после чего на проезжей части остаются целые куски соли размером с половину ладони. В комментариях автомобилист пожаловался, что ему такой камушек прилетел в машину.

Фото: группа "Типичный Челябинск", VK

Фото: группа "Типичный Челябинск", VK

— Улица Лазурная. Четвертая куча соли на моем пути! Сыпят на дорогу прямо горы соли! — возмущается уже другой мужчина, который также выложил свое видео в соцсети.

А тем временем депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что улицы посыпают не просто поваренной солью, а опасным реагентом, разъедающим шины, обувь и лапки животных. Активисты взяли пробы и отправили их в лабораторию. Подтверждение его словам пока не готово. В соцсетях многие восприняли это как пиар. Однако, всем интересно узнать результаты исследования.

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