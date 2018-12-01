Жителей Челябинска перепугала крыса, катающаяся на маршрутке

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-01T14:47:31+03:00

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Представьте: едете вы в маршрутке, про Новый Год думаете, как вдруг на уровне ваших глаз откуда ни возьмись…

— У впереди сидящей дамы из капюшона вылезла крыса, — написала жительница Челябинска в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK и приложила фото.

Кто-то пишет: ути-пуси, какая милашечка. Но не всем эти создания кажутся хорошенькими.

— Ужас! У меня бы истерика началась! — прокомментировала Аида Баймухаметова.

— Это нормальная домашняя крыска. Я со свой также ходила. Им кайфово в капюшоне или за воротником на шее. Кто видел — даже гладили. В магазине ей сыр отрезали, — поделилась Светлана Дробот.

Однако, участник обсуждения Андрей написал, что был очевидцем, когда напуганная женщина инстинктивно с хрустом раздавила ногой чью-то домашнюю мышь. Так что лучше не выставлять таких питомцев на всеобщее обозрение: народ не шокировать, да и сами крыски целее будут.

Фото: соцсети

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