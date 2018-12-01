В Челябинске водителей троллейбусов и трамваев обяжут представляться пассажирам

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-01T15:23:07+03:00

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В группе «Челябинский транспорт» написали, что в ближайшие дни водители трамваев и троллейбусов начнут называть свои имена, отчества и фамилии. На каждой остановке. 300 раз за смену.

— Уважаемые пассажиры, рады приветствовать вас на своем борту. Вас обслуживают водитель Иванов Александр Александрович и кондуктор Петрова Марья Ивановна. Остановка «Железнодорожный институт». Во избежание падения держитесь за поручни. Следующая остановка… а вот и она, — иронизируют работники транспорта по поводу новшества.

Похоже, и в трамваях к ШОСу готовятся. В соцсетях к нововведению отнеслись негативно.

— Тогда нужны бортпроводницы, продающие билеты, а в свободное время разносящие напитки по салону. Также эту речь надо произносить на нескольких языках. Вдруг в нашу столицу заглянут иностранные гости, и захотят прокатиться с ветерком и комфортом на трамваях. Все надо предусмотреть. Смешные потуги сделать мерседес из телеги, переклеивая шильдики, — иронично заметил Александр Звайгзне.

Пассажиры говорят: это же только раздражать будет. Водители вздыхают: из-за длинных речей будем отставать от графика.

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