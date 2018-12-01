У молодежи из Челябинска есть шанс стать телеведущими и путешествовать бесплатно

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-01T17:30:18+03:00

В соцсети пройдет кастинг для шоу «Орел и Решка»

Изменить размер текста: A A

Телеканал «Пятница!» ищет ведущих для шоу «Орел и Решка». Главное требование — юный возраст. В кастинге смогут принять участие самые яркие, веселые и дерзкие молодые люди которым всего от 15 до 20 лет.

Претенденетам нужно снять короткое видео в стиле «Орла и Решки» о своем городе и выложить ролик на личную страницу ВКонтакте с хэштегом #ХочуВрешку.

На втором этапе продюсеры проекта отберут лучшие работы и запустят открытое голосование на сайте телеканала, где все поклонники шоу смогут отдать голос за понравившегося кандидата. Имена новых ведущих будут объявлены в конце февраля.

Подробные правила опубликованы в сообществе «Пятницы!»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06