У молодежи из Челябинска есть шанс стать телеведущими и путешествовать бесплатно
Телеканал «Пятница!» ищет ведущих для шоу «Орел и Решка». Главное требование — юный возраст. В кастинге смогут принять участие самые яркие, веселые и дерзкие молодые люди которым всего от 15 до 20 лет.
Претенденетам нужно снять короткое видео в стиле «Орла и Решки» о своем городе и выложить ролик на личную страницу ВКонтакте с хэштегом #ХочуВрешку.
На втором этапе продюсеры проекта отберут лучшие работы и запустят открытое голосование на сайте телеканала, где все поклонники шоу смогут отдать голос за понравившегося кандидата. Имена новых ведущих будут объявлены в конце февраля.
Подробные правила опубликованы в сообществе «Пятницы!»
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