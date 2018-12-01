2018-12-01T18:09:10+03:00
Спорт

И снова победа: «Трактор» выиграл у рижского «Динамо»

Второй матч подряд черно-белые завершили выигрышем с минимальным счетом
Алексей МИКУШИН
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"Трактор" победил!"Трактор" победил!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне «медведи» со счетом 2:1 переиграли владивостокский «Адмирал». А сегодня, 1 декабря, с разницей также в одну шайбу одолели рижских динамовцев.

Гол, который в итоге оказался для «Трактора» победным, забросил в середине третьего периода Александр Шаров.

После матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный отметил, что команда смогла переломить ход встречи, прибавить в движении.

— В третьем периоде мы постарались перевести игру в зону соперника, и это принесло результат. Болельщики для нас — это дополнительный игрок на поле. Всем громадное спасибо за поддержку, — сказал Алексей Тертышный.

Впереди у «Трактора» длительная выездная серия. Челябинцам предстоит сыграть в гостях семь матчей. И только 26 декабря черно-белые сыграют в родных стенах. «Новогодняя серия» продлится с 26 декабря по 9 января. «Трактор» проведет в Челябинске сразу шесть матчей

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