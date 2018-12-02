2018-12-02T09:00:31+03:00
Происшествия

В Челябинске Jaguar влетел в стену жилого дома

Его отбросило в здание после столкновения с другой иномаркой
Валентина ВАГАНОВА
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В аварии серьезно никто не пострадал. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.В аварии серьезно никто не пострадал. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.
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Авария произошла на перекрестке улиц Каслинская и Калинина. Jaguar после столкновения с Volkswagen впечатало в стену жилого дома Калинина, 15. Из иномарки пошел дым. На место примчались сразу несколько реанимобилей, ГИБДД и МЧС. ДТП произошло в пятницу, 30 ноября, в 22 часа.

— У «Поло» сработали обе подушки безопасности, у второго автомобиля подушек не замечено. Участников ДТП увезли на «скорой», — написала очевидица в группе «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте».

В ГИБДД рассказали, что за рулем элитной иномарки был 24-летний водитель. Он серьезно не пострадал. А в Volkswagen ехали двое — 31 водитель и 35-летний пассажир. Они получили травмы, врачи осмотрели их и отправили на амбулаторное лечение.

В обстоятельствах и причинах аварии разбирается ГИБДД. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

В обстоятельствах и причинах аварии разбирается ГИБДД. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

— Водитель автомобиля Jaguar на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen. После этого Jaguar продолжил движение и совершил наезд на препятствие — угол здания. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Очевидцы пишут в соцсетях, что Volkswagen выехал на «красный».

— Я гуляла с собакой, когда это все случилось. «Ягуар» ехал по Каслинской на зеленый сигнал светофора. В это время по Калинина, со стороны Свердловского, ехал Фольксваген — на красный. И совершил столкновение, — пишет очевидец Ксения.

Как все произошло на самом деле выяснят госавтоинспекторы.

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