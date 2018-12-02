2018-12-02T18:56:23+03:00
Общество

В Челябинской области вандалы сломали уличный шкаф с книгами

Горожан возмутил такой поступок
Валентина ВАГАНОВА
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Миассцы надеются, что шкаф для буккроссинга восстановят. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».Миассцы надеются, что шкаф для буккроссинга восстановят. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
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В Миассе возле торгового центра «Причал» стоит аккуратный шкаф для буккроссинга. Жители оставляют в нем свои книги, а взамен берут чужие, которые владельцы уже прочитали и оставили здесь, чтобы почитали другие. Бесплатный обмен книгами пользуется популярностью в городе. Каково было удивление библиофилов, когда они увидели ящик сломанным и пустым.

— Свиньи и варвары. В коем веке поставили на улице вещь с добрыми намерениями — никак нашей молодежи неймется, чтобы не разбить, — написала в группе «Инцидент Миасс» во Вконтакте Наталья.

Некоторые миассцы предположили, что дверца отвалилась сама, возможно, кто-то ее неплотно закрыл, а накануне был сильный ветер. Да и вандалы бы раскидали книги или порвали, а не забрали с собой.

— На акт вандализма не очень и похоже, дверца стоит аккуратно. Книги не выброшены и сама конструкция не повреждена. Возможно дверка сама отвалилась при открытии и упала, — написал Денис.

— Дверку подняли и прислонили к ножке прохожие. Постоянно хожу мимо, всегда все в норме было, и люди подходили, брали и клали туда книги. Да и я относила. Еще задумывалась, как здорово, что идея прижилась, и никто не портит, — написала Амра.

Местные жители не понимают, кто мог так воспылать «жаждой чтения», и чем вандалам помешал ящик с книгами. Миассцы надеются, что шкаф для буккроссинга восстановят.

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