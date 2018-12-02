2018-12-02T19:46:13+03:00
Общество

Житель Челябинской области снял на видео продавца, которая готовит булочки прямо на прилавке

Вдобавок пекарь работает без перчаток и головного убора
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Одни оказались на стороне автора, другие принялись защищать продавца. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»Одни оказались на стороне автора, другие принялись защищать продавца. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в одном из магазинов Магнитогорска. На видео продавец смазывает выпечку прямо на морозильной камере, которая находится возле входной двери. Сотрудница работает без перчаток и головного убора. В зале ходят люди в верхней одежде. В общем, полная антисанитария.

— Увидел, как продавец готовит булочки к выпечке, смутило, что это все около выхода из магазина, рядом ходили покупатели, кашляли и чихали. Магазин «Южный», что на Советской, 180. Не советую покупать выпечку, приготовленную на «коленках», — написал автор ролика Андрей в группе во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

Однако мнения пользователей разделились. Одни оказались на стороне автора, другие принялись защищать продавца. Мол, работает она всегда в перчатках, а в магазине пекут очень вкусные булочки и они всегда накрыты.

— Почему для людей это норма? Я не спорю, может и продавец хороший, выпечка вкусная, но блин... ведь должно быть для этого дела специально отведенное рабочее место, — высказалась Татьяна.

Не исключено, что после такой огласки в магазин наведается проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

В Магнитогорске готовят булочки на прилавке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области вандалы сломали уличный шкаф с книгами
«Очередные выбросы?»: Жители Челябинска сняли на видео позеленевшую реку Миасс
Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин приглашает горожан на бесплатные тренировки в городском бору
Наказали за парковку: в Челябинске автомобиль обставили мусорными баками
В Челябинской области экипаж ГИБДД устроил погоню со стрельбой за пьяным угонщиком
Арестован предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими на трассе между Челябинском и Екатеринбургом
В Челябинской области хулиганы украли морковку со скульптуры зайца
В Челябинске Jaguar влетел в стену жилого дома
И снова победа: «Трактор» выиграл у рижского «Динамо»
У молодежи из Челябинска есть шанс стать телеведущими и путешествовать бесплатно
В Челябинске открылся прокат на муниципальной лыжной базе
В Челябинске соседи умершей пенсионерки грозят выкинуть на мороз ее 15 кошек
В Челябинске водителей троллейбусов и трамваев обяжут представляться пассажирам
Жителей Челябинска перепугала крыса, катающаяся на маршрутке
«Горы соли!»: жители Челябинска возмущены, чем посыпают гололед
Экстремал катается на сноуборде прямо по дорогам Челябинска
В Челябинске болельщики «Трактора» отправят письма Деду Морозу прямо на матче
МЧС предупреждает: в Челябинской области усиливается ветер
Жителям Челябинска предлагают создать лучшую прогулочную тропу в городском бору
В Челябинской области лосей спасли от стаи голодных волков
Для аэропорта Челябинска выбрали новое имя