Житель Челябинской области снял на видео продавца, которая готовит булочки прямо на прилавке

СЕГОДНЯ 19:44 2018-12-02T19:46:13+03:00

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Инцидент произошел в одном из магазинов Магнитогорска. На видео продавец смазывает выпечку прямо на морозильной камере, которая находится возле входной двери. Сотрудница работает без перчаток и головного убора. В зале ходят люди в верхней одежде. В общем, полная антисанитария.

— Увидел, как продавец готовит булочки к выпечке, смутило, что это все около выхода из магазина, рядом ходили покупатели, кашляли и чихали. Магазин «Южный», что на Советской, 180. Не советую покупать выпечку, приготовленную на «коленках», — написал автор ролика Андрей в группе во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

Однако мнения пользователей разделились. Одни оказались на стороне автора, другие принялись защищать продавца. Мол, работает она всегда в перчатках, а в магазине пекут очень вкусные булочки и они всегда накрыты.

— Почему для людей это норма? Я не спорю, может и продавец хороший, выпечка вкусная, но блин... ведь должно быть для этого дела специально отведенное рабочее место, — высказалась Татьяна.

Не исключено, что после такой огласки в магазин наведается проверка.

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