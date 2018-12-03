На дачу к жителю Кургана пришел погреться и поесть пеликан
— Встретил пеликана у себя на даче. Сады «Энергетик-1», возле озера Орлово. Птица занесена в красную книгу, ее бы спасти, — написал в группе «Типичный Курган» в VK Павел Воропаев.
Подписчики группы вспомнили, что на том самом озере волонтеры студенческого спасательного отряда искали пеликана с больной лапкой. Боялись, что он пропадет — замерзнет. Бегали по колено в снегу. Да так и не нашли. А он, значит, вон что: в соседние дачи наведался.
Пеликан на даче. Кадр из видео Павла Воропаева, соцсети.
Говорят, пеликан этот живет на Орлово с весны. Но мороз и ледяное озеро — не друзья для этой птицы. Замерзла, проголодалась — вот и пришла к людям. Правда, хозяин дачи оказался не шибко гостеприимный. На видео он пытается выгнать птичку обратно на озеро.
Дальнейшая судьба пеликана пока не известна.
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На дачу к жителю Кургана пришел погреться и поесть пеликан.