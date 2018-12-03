2018-12-03T07:38:57+03:00
Происшествия

Неподалеку от «Горок» на автодороге Меридиан «Газель» убила мужчину

Очевидцы сообщают о трагедии в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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ДТП со смертельным исходом произошло утром, 3 декабря, на автодороге Меридиан, неподалеку от ТРК «Горки», сообщают очевидцы.

«Газель» двигалась в сторону Ленинского района и сбила мужчину, который пытался перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На автодороге образовалась большая пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. Сотрудники ДПС уже выехали на место.

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