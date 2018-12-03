На полигоне в Полетаево по ночам тайно жгут мусор
Три горящих костра на полигоне в Полетаево сняли на видео активисты эко-движения «Сделаем».
— Зарево и шлейф дыма оказались видны далеко от очага, ведь «хитроумные» владельцы выбрали одну из самых высоких точек в этой местности для расположения свалки, — говорит руководитель движения Дмитрий Закарлюкин. — Видимо, думали, что на мусор и фильтрат от него работает закон обратный гравитации.
Сжигание мусора открытым способом нарушает существующие законы в области охраны природы. Экологи уже готовят жалобы в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор.
Напомним, полигон в Полетаево принимает челябинский мусор после того, как закрыли городскую свалку. После строительства современного полигона в Чишме его также закроют и рекультивируют.
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