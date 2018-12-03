2018-12-03T08:03:02+03:00
Общество

На полигоне в Полетаево по ночам тайно жгут мусор

Неравнодушные жители Челябинска уже готовят жалобы в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: эко-движение "Сделаем".Фото: эко-движение "Сделаем".
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Три горящих костра на полигоне в Полетаево сняли на видео активисты эко-движения «Сделаем».

— Зарево и шлейф дыма оказались видны далеко от очага, ведь «хитроумные» владельцы выбрали одну из самых высоких точек в этой местности для расположения свалки, — говорит руководитель движения Дмитрий Закарлюкин. — Видимо, думали, что на мусор и фильтрат от него работает закон обратный гравитации.

Сжигание мусора открытым способом нарушает существующие законы в области охраны природы. Экологи уже готовят жалобы в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор.

Напомним, полигон в Полетаево принимает челябинский мусор после того, как закрыли городскую свалку. После строительства современного полигона в Чишме его также закроют и рекультивируют.

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