300 новых автобусов появится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-03T09:05:14+03:00

Автобусы на газомоторном топливе не коптят небо. Фото: Архив "КП".

Все они будут работать на экологически чистом газомоторном топливе

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Ликвидация коптящих небо машин предусмотрена соглашением между Правительством Челябинской области и компанией НОВАТАЭК. Для чего Челябинску закупят к саммитам ШОС и БРИКС 300 автобусов.

Они будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. За создание заправочной сети отвечает компания «НОВАТЭК».

— Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно. Вопрос должен решиться к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС, — заявил губернатор Борис Дубровский.

По мнению губернатора, на газомоторное топливо нужно переводить и коммунальную технику. Ранее Борис Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.

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