Фирма из Екатеринбурга устроит на главной площади Челябинска карнавал ледяных фигур
К стройке ледового городка приступят на днях: контракт на оказание муниципальной услуги в администрации Челябинска подпишут 7 декабря. Как и в прежние годы, работой займется фирма «Уральский лед» из Екатеринбурга. Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 3 декабря, заявила и.о. начальника управления культуры Элеонора Халикова.
По контракту стоимостью 9,5 млн руб победитель аукциона предложил наименьшую цену — 6,8 млн руб.
Темой городка станет карнавал. Площадь Революции украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, Буратино, Пьеро и Мальвины, балерин. Появятся две горки — побольше и поменьше.
Новогодние огни на площади зажгутся во вторник, 25 декабря.
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