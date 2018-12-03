В Челябинской области ищут пропавшие 10 млн рублей, перечисленные за услуги газовщиков

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-03T10:44:38+03:00

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Управляющую компанию «Сервис» из Снежинска подозревают в хищении более 10 млн рублей, принадлежащих горожанам, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Установлено, что управляющая компания собрала с населения свыше 530 млн рублей за услуги газовщиков. Однако организация, обслуживающая газовое хозяйство, получила лишь 520 млн рублей. Собранные с населения денежные средства в сумме свыше 10,5 млн. рублей не перечислены в адрес ресурсоснабжающей организации, а потрачены «Сервисом» на иные нужды, — говорят в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

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