Нацепил намордник, чтобы не «звал» на помощь: Житель Челябинска привязал ротвейлера к дереву и оставил умирать

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-03T11:39:43+03:00

Пса оставили умирать от холода и голода. Фото: Приют для животных «Наш дом».

Изменить размер текста: A A

Беднягу обнаружили люди, гуляющие по лесу на Лыжной базе, в Курчатовском районе. Пес был сильно напуган и трясся от холода. Сколько ротвейлер провел под деревом, неизвестно.

На помощь псу пришли зоозащитники. Они отвезли его в клинику. Врачи осмотрели собаку, выходили. Сейчас спасенное животное находится в приюте «Наш дом». Его жизни ничего не угрожает.

— Собаке примерно три года. Чем думал «хозяин», оставляя пса на медленную смерть от холода и голода, мы даже представить не можем, — говорят волонтеры.

Сейчас псу подыскивают хозяина. Фото: Приют для животных «Наш дом».

Сейчас ротвейлеру подыскивают хозяина. Узнать, как забрать животное и как помочь приюту «Наш дом», можно в группе во «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06