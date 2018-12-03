Нацепил намордник, чтобы не «звал» на помощь: Житель Челябинска привязал ротвейлера к дереву и оставил умирать
Беднягу обнаружили люди, гуляющие по лесу на Лыжной базе, в Курчатовском районе. Пес был сильно напуган и трясся от холода. Сколько ротвейлер провел под деревом, неизвестно.
На помощь псу пришли зоозащитники. Они отвезли его в клинику. Врачи осмотрели собаку, выходили. Сейчас спасенное животное находится в приюте «Наш дом». Его жизни ничего не угрожает.
— Собаке примерно три года. Чем думал «хозяин», оставляя пса на медленную смерть от холода и голода, мы даже представить не можем, — говорят волонтеры.
Сейчас псу подыскивают хозяина. Фото: Приют для животных «Наш дом».
Сейчас ротвейлеру подыскивают хозяина. Узнать, как забрать животное и как помочь приюту «Наш дом», можно в группе во «ВКонтакте».
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