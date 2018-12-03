2018-12-03T12:22:51+03:00
Спорт

Жителей Челябинска призвали голосовать за группу поддержки «Трактора» в конкурсе КХЛ

Болельщики выбирают лучшую команду черлидинга Восточной конференции
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
У «Трактора» есть своя команда черлидинга под названием «Star Light», созданная 11 лет назад. Фото: ХК «Трактор»У «Трактора» есть своя команда черлидинга под названием «Star Light», созданная 11 лет назад. Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Ставший уже традиционным конкурс продлится до 7 декабря. До этой даты любой желающий может отдать свой голос за команду девушек, которые своими танцами заряжают энергией игроков и зрителей во время матчей чемпионата КХЛ.

У «Трактора» есть своя команда черлидинга под названием «Star Light», созданная 11 лет назад. Здесь тренируются и выступают студентки Челябинского госуниверситета. Девчата становились победительницами различных состязаний, а в 2013 году, когда в Челябинске проходил Матч звезд КХЛ, «Star Light»была признана лучшим коллективом черлидеров в Лиге.

Группа поддержки «Трактора» в этом сезоне поборется первенство с 12 другими коллективами Восточной конференции КХЛ. Публичное голосование открыто на сайте www.championat.com.

Отдать свой голос за коллектив «Трактора» нужно в разделе «Дивизион Харламова».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всегда готовы! Челябинск встречает Первый Форум глав регионов ШОС и IV Российско-Китайского делового форума
В Челябинской области прошла акция бесплатного тестирования на ВИЧ
На Южном Урале стартует VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Чтобы помнили. В резиденции губернатора подвели итоги «Вахты памяти-2018»
В Новый год в Челябинске будет плюсовая температура и дождь
Нацепил намордник, чтобы не «звал» на помощь: Житель Челябинска привязал ротвейлера к дереву и оставил умирать
В Челябинской области ищут пропавшие 10 млн рублей, перечисленные за услуги газовщиков
Два сайта, продающие фальшивые ОСАГО и КАСКО, заблокировали после жалобы прокуратуры Златоуста
Убивший жену и ее любовника житель Челябинской области получил 16 лет колонии
Фирма из Екатеринбурга устроит на главной площади Челябинска карнавал ледяных фигур
Под Челябинском сняли на видео, как стреляют танки Т-90 и системы «Град»
300 новых автобусов появится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
«Как в нашем детстве!» В Челябинской области папы взялись за лопаты, чтобы построить городок для детей
На полигоне в Полетаево по ночам тайно жгут мусор
Неподалеку от «Горок» на автодороге Меридиан «Газель» убила мужчину
В центре Челябинска открылась Почта Деда Мороза
В Челябинске утро началось с 9-балльных пробок на дорогах
Поехали! На улицы Челябинска впервые вышел украшенный огнями электротранспорт
В Челябинской области поймали леща-мутанта
На дачу к жителю Кургана пришел погреться и поесть пеликан
Автомобилисты возмущены: в Зауралье от гололеда дороги посыпают камнями
В Челябинске на улице мужчина пытался поцеловать незнакомого пенсионера
Житель Челябинской области снял на видео продавца, которая готовит булочки прямо на прилавке
В Челябинской области вандалы сломали уличный шкаф с книгами