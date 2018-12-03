Жителей Челябинска призвали голосовать за группу поддержки «Трактора» в конкурсе КХЛ

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-03T12:22:51+03:00

У «Трактора» есть своя команда черлидинга под названием «Star Light», созданная 11 лет назад. Фото: ХК «Трактор»

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Ставший уже традиционным конкурс продлится до 7 декабря. До этой даты любой желающий может отдать свой голос за команду девушек, которые своими танцами заряжают энергией игроков и зрителей во время матчей чемпионата КХЛ.

У «Трактора» есть своя команда черлидинга под названием «Star Light», созданная 11 лет назад. Здесь тренируются и выступают студентки Челябинского госуниверситета. Девчата становились победительницами различных состязаний, а в 2013 году, когда в Челябинске проходил Матч звезд КХЛ, «Star Light»была признана лучшим коллективом черлидеров в Лиге.

Группа поддержки «Трактора» в этом сезоне поборется первенство с 12 другими коллективами Восточной конференции КХЛ. Публичное голосование открыто на сайте www.championat.com.

Отдать свой голос за коллектив «Трактора» нужно в разделе «Дивизион Харламова».