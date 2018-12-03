2018-12-03T13:55:49+03:00
Общество

Чтобы помнили. В резиденции губернатора подвели итоги «Вахты памяти-2018»

Лучших поисковиков Южного Урала наградили благодарственными письмами главы региона
Ольга АНТОНОВА
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Лучших поисковиков наградили благодарственными письмами губернатора. Фото: gubernator74.ruЛучших поисковиков наградили благодарственными письмами губернатора. Фото: gubernator74.ru
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Закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти» приурочено Дню неизвестного солдата и 30-летию поискового движения Росси.

— За эти десятилетия возвращены сотни имен. Родственникам переданы десятки личных вещей погибших героев. Челябинская область принимает достойное участие в деятельности движения. Горжусь молодежью, учениками школ, студентами южноуральских вузов, которые стали бойцами поисковых отрядов, — подчеркнул замгубернатора Евгений Голицын.

Благодарственные письма губернатора Челябинской области Бориса Дубровского получили 60 человек — руководители и активисты регионального отделения «Поисковое движение России» области.

Трогательным моментом стала передача личных вещей внуку погибшего в годы Великой Отечественной красноармейца Василия Мацкова. Летом поисковики экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии» нашли останки красноармейца. По медальону выяснилось, что погибший — старшина 367й стрелковой дивизии Мацков Василий. На войну он ушел из Карталинского района. Погиб в январе 1942 года.

При поддержке Правительства Челябинской области во время «Вахты памяти-2018» 23 отряда (217 человек) участвовали в поисковых работах в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Псковской, Курской, Смоленской, Волгоградской областях, Республике Карелия и Крыму. Наши ребята обнаружили 11 медальонов и останки 217 воинов.

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