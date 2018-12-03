На Южном Урале стартует VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Это самые престижные первенства профессионального мастерства, проходящие по международным стандартам. Мероприятие пройдет с 3 по 7 декабря.
Лучших определят в 34 основных компетенциях, 16 компетенциях для юниоров и 5 региональных компетенциях. Участники — 372 школьника и студента учреждений общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального образования.
В течение трех конкурсных дней участники выполнят задания международного уровня на самом современном оборудовании. В этом смысле чемпионат является демонстрацией достижений системы профессионального образования Челябинской области.
Кстати, по распоряжению губернатора Бориса Дубровского стандарты подготовки чемпионата «Молодые профессионалы» активно внедряются в обучающие программы образовательных учреждений Южного Урала.
По итогам проведения регионального чемпионата в 55 компетенциях будут вручены более 225 медалей разного достоинства, специальные призы от партнеров и спонсоров.
В апреле лучшие сильнейшие защитят честь региона на отборочных соревнованиях за право участия в финале VII национального чемпионата. Он пройдет в мае 2019 года в Казани.