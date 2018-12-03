Режим «черного неба» в Челябинске продлили до четверга

СЕГОДНЯ 19:45 2018-12-03T19:45:40+03:00

С активными прогулками лучше повременить

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Днем в понедельник, 3 декабря, Челябинск окутала белая дымка, в воздухе повис химический запах. Из-за слабого ветра вредные выбросы остаются в приземном слое атмосферы. Режим «черного неба» объявлен до ближайшего четверга, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Пока синоптики предполагают, что ситуация не изменится в лучшую сторону до 19.00 будущего четверга, то есть 6 декабря.

Горожанам советуют не гулять слишком долго и не заниматься спортом на улице, а также пить побольше воды.

В ночь на вторник, 4 декабря, в Челябинске должен выпасть снег. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Днем до -4…-6 градусов.

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