2018-12-04T04:44:37+03:00
Происшествия

За шум в квартире жительница Челябинска откусила соседке палец

И проглотила его
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: https://vk.com/chel_todayФото: https://vk.com/chel_today
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Эта история шокировала соцсети. 30 ноября в одном из домов Челябинска по улице Нахимова случилась перепалка между соседями. Те, что живут снизу, разозлились из-за шума в квартире тех, что сверху. Там топали и кричали дети. Соседи поднялись с предупреждением в 9 вечера. А потом еще раз в 11 вечера, но уже с кулаками.

— Дверь им открыл друг хозяйки. На него напали двое мужчин и стали избивать. На шум вышла сама хозяйка. Ее из квартиры вытащили и тоже стали бить две женщины. Парню сломали челюсть, а девушке соседка откусила палец (на уровне ногтевой фаланги — прим. автора). Его так и не нашли, потому что эта женщина его съела, — написала в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» подруга пострадавшей.

Также она рассказала, что скандалы между соседями происходят не в первый раз. Дети напуганы.

Пострадавшая взяла справку из травмпункта и обратилась в полицию. Проводится проверка.

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