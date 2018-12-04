4 Дек. 05:56 2018-12-04T14:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты надзорного ведомства пришли с плановой проверкой в «Челябинский детский дом-интернат» для умственно отсталых детей.

— Были отобрали пробы крупы, которые отправили на исследование в лабораторию. В ФГБУ «Челябинская МВЛ» определили, что рис не соответствует требованиям ГОСТ по содержанию доброкачественного ядра и нешелушеным зернам, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Руководству учреждения выдали предписание — вернуть рис изготовителю, продукт заменить.

Теперь будут проверять предприятие, на котором произвели некачественный рис.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06