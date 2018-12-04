2018-12-04T05:56:39+03:00
Общество

В Челябинском детском доме-интернате воспитанников кормили рисом с шелухой

Некачественную крупу обнаружили сотрудники Россельхознадзора
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Специалисты надзорного ведомства нагрянули в «Челябинский детский дом-интернат» для умственно отсталых детей с плановой проверкой.

— Во время осмотра складского помещения был обнаружен некачественный рис, в котором найдены зерна с шелухой и темными ядрами, — об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Челябинской области.

Руководству учреждения выдали предписание — вернуть рис изготовителю, так как для питания детей он не годится. Детскому дому придется закупить качественный продукт.

По данным пресс-службы, теперь будет организована проверка предприятия, на котором произвели рис с шелухой.

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