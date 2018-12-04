В Челябинском детском доме-интернате нашли некачественный рис
Специалисты надзорного ведомства пришли с плановой проверкой в «Челябинский детский дом-интернат» для умственно отсталых детей.
— Были отобрали пробы крупы, которые отправили на исследование в лабораторию. В ФГБУ «Челябинская МВЛ» определили, что рис не соответствует требованиям ГОСТ по содержанию доброкачественного ядра и нешелушеным зернам, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Руководству учреждения выдали предписание — вернуть рис изготовителю, продукт заменить.
Теперь будут проверять предприятие, на котором произвели некачественный рис.
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