В Челябинском детском доме-интернате воспитанников кормили рисом с шелухой
Специалисты надзорного ведомства нагрянули в «Челябинский детский дом-интернат» для умственно отсталых детей с плановой проверкой.
— Во время осмотра складского помещения был обнаружен некачественный рис, в котором найдены зерна с шелухой и темными ядрами, — об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Челябинской области.
Руководству учреждения выдали предписание — вернуть рис изготовителю, так как для питания детей он не годится. Детскому дому придется закупить качественный продукт.
По данным пресс-службы, теперь будет организована проверка предприятия, на котором произвели рис с шелухой.
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