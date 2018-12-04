2018-12-04T06:55:08+03:00
Происшествия

Юноуралец грабил воспитателей детских садов, притворяясь родителем

Его обвиняют в 12 кражах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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29-летнего жителя Магнитогорска будут судить в Тюмени, где он ограбил 9 детсадов. В сибирский город магнитогорец приехал этим летом - после того, как освободился из колонии и сразу же взялся за «старое».

— Вор под видом родителя заходил в детское учреждение и похищал технику — ноутбуки, телефоны, а также деньги воспитателей. За период с 28 августа по 21 сентября этого года он совершил 12 краж на сумму более 230 тысяч рублей, — сообщает прокуратура Тюменской области.

Потерпевшими по делу стали шесть воспитателей. А поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. Благодаря им, в сентябре мужчину задержали и заключили под стражу.

Суд приговорил его к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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