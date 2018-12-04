2018-12-04T08:03:19+03:00
Общество

Магнитогорские волонтеры бесплатно раздают нуждающимся праздничные продуктовые наборы

Получить их могут пенсионеры, инвалиды и сироты
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Участники городского движения «Твори добро» запускают предновогоднюю акцию. В преддверие праздника добровольцы планируют раздать многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам и сиротам продуктовые наборы. В их составе: пачка макарон, 1 кг сахара, 200гр конфет, пакетированный чай, мандарины и банка тушенки. Продукты упакованы в красочный пакет.

- Получить их может любой нуждающийся. Однако, количество подарков ограничено до 100 штук. Дата раздачи запланирована на 26 декабря по адресу: пр. Ленина 15, магазин «Орские Колбасы», - говорит организатор акции Михаил Сидач.

Ранее эти же волонтеры организовали в магазинах города раздачу бесплатного хлеба.

Акция получила распространение и отклик среди магнитогорцев. В среднем, «добрые дела» обходятся ребятам в 7 тысяч рублей в месяц. Деньги каждый участник по мере возможности приносит в общую кассу, откуда и закупаются продукты.

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