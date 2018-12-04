Нападавшему на женщин грабителю с гвоздодером огласили приговор в Магнитогорске

4 Дек. 10:00 2018-12-04T10:00:20+03:00

Свою вину преступник не признал, но уйти от наказания не получилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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35-летнего жителя Магнитогорска признали виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Следствию стало известно о двух жестоких нападениях на женщин в марте 2017 года. Чтобы похитить имущество своих жертв, мужчина бил их металлическим гвоздодером. По голове и по телу, — говорят в ведомстве.

Обе дамы получили тяжелые увечья, но выжили благодаря вмешательству случайных прохожих. Обеих выхаживали в больницах. А потом они помогли органам поймать преступника. И хотя свою вину мужчина не признал, его причастность к нападению была доказана стороной обвинения: в машине нападавшего нашли гвоздодер и часть похищенных вещей.

Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил грабителя к 15 годам колонии строгого режима. Также с преступника в пользу жертв взыскана компенсация в размере около 1,7 млн рублей.

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