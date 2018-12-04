2018-12-04T10:00:20+03:00
Происшествия

Нападавшему на женщин грабителю с гвоздодером огласили приговор в Магнитогорске

За жестокие преступления суд вынес строгий приговор
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Свою вину преступник не признал, но уйти от наказания не получилось.Свою вину преступник не признал, но уйти от наказания не получилось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

35-летнего жителя Магнитогорска признали виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Следствию стало известно о двух жестоких нападениях на женщин в марте 2017 года. Чтобы похитить имущество своих жертв, мужчина бил их металлическим гвоздодером. По голове и по телу, — говорят в ведомстве.

Обе дамы получили тяжелые увечья, но выжили благодаря вмешательству случайных прохожих. Обеих выхаживали в больницах. А потом они помогли органам поймать преступника. И хотя свою вину мужчина не признал, его причастность к нападению была доказана стороной обвинения: в машине нападавшего нашли гвоздодер и часть похищенных вещей.

Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил грабителя к 15 годам колонии строгого режима. Также с преступника в пользу жертв взыскана компенсация в размере около 1,7 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу