В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину

4 Дек. 14:20 2018-12-04T14:48:16+03:00

На угонщика возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

За угон ему грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В полицию Копейска обратился местный житель. Он рассказал, что его «Оку» угнали со двора по проспекту Ильича.

Полицейские обнаружили автомобиль в соседнем дворе. С разбитыми стеклами и поврежденными дверями.

— Угонщик хотел покататься на машине, выкатил ее в соседний двор, но завести не смог, так как владелец транспортного средства снял аккумулятор на ночь, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Машину угнал 18-летний парень, ранее судимый. На него возбудили дело по статье «Угон». Теперь неудачливому угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.