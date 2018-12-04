В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину
В полицию Копейска обратился местный житель. Он рассказал, что его «Оку» угнали со двора по проспекту Ильича.
Полицейские обнаружили автомобиль в соседнем дворе. С разбитыми стеклами и поврежденными дверями.
— Угонщик хотел покататься на машине, выкатил ее в соседний двор, но завести не смог, так как владелец транспортного средства снял аккумулятор на ночь, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Машину угнал 18-летний парень, ранее судимый. На него возбудили дело по статье «Угон». Теперь неудачливому угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.