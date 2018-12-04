2018-12-04T14:48:16+03:00
Происшествия

В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину

За угон ему грозит до пяти лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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На угонщика возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.На угонщика возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В полицию Копейска обратился местный житель. Он рассказал, что его «Оку» угнали со двора по проспекту Ильича.

Полицейские обнаружили автомобиль в соседнем дворе. С разбитыми стеклами и поврежденными дверями.

— Угонщик хотел покататься на машине, выкатил ее в соседний двор, но завести не смог, так как владелец транспортного средства снял аккумулятор на ночь, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Машину угнал 18-летний парень, ранее судимый. На него возбудили дело по статье «Угон». Теперь неудачливому угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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