В Челябинске угонщика иномарки отыскали за 10 минут

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-04T14:45:54+03:00

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Во дворе в центре города неизвестный угнал припаркованный Mitsubishi Lancer. Хозяин обнаружил пропажу сразу и как можно скорее набрал 02.

Росгвардия и полиция объявили план «Перехват». Угонщик не должен был уехать далеко.

— Сотрудники незамедлительно принялись отрабатывать близлежащую к месту происшествия территорию. Спустя всего десять минут после объявления «Перехвата» разыскиваемый автомобиль нашли. Он ехал по шоссе Металлургов, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Угонщика задержали. Выяснилось, что ему 32 года. Он уже был не раз судим. Год назад его лишили водительских прав. Сейчас с ним разбирается полиция.

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