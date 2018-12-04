В Челябинске угонщика иномарки отыскали за 10 минут
Во дворе в центре города неизвестный угнал припаркованный Mitsubishi Lancer. Хозяин обнаружил пропажу сразу и как можно скорее набрал 02.
Росгвардия и полиция объявили план «Перехват». Угонщик не должен был уехать далеко.
— Сотрудники незамедлительно принялись отрабатывать близлежащую к месту происшествия территорию. Спустя всего десять минут после объявления «Перехвата» разыскиваемый автомобиль нашли. Он ехал по шоссе Металлургов, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Угонщика задержали. Выяснилось, что ему 32 года. Он уже был не раз судим. Год назад его лишили водительских прав. Сейчас с ним разбирается полиция.
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