В кефире южноуральского молочного завода обнаружили кишечную палочку

4 Дек. 19:02 2018-12-04T19:02:50+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора проверили компанию «Оптовые решения», которая перерабатывает молоко в увельском поселке Синий Бор. Результат — множество грубых нарушений.

— В кефире компании обнаружили бактерии из группы кишечной палочки. Нормативные документы на продукцию оказались не оформлены. Из-за неисправного томографа сотрудники пастеризовали молоко на глаз. Кроме этого на предприятии царит антисанитария — у мусорных контейнеров отсутствуют крышки, а сами баки на момент проверки были переполнены. В цехах в полу нашли ямы, где застаиваются производственные стоки, — сообщает в пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Компания открылась прошлым летом.Ранее санитарные врачи уже находили в ее продукции вредные бактерии. Однако руководстов никаких мер не приняло.

На сегодняшний день по решению суда работа предприятия приостановлена. Оборудование опломбировано. Увельский суд дал молокозаводу 80 дней для устранения всех нарушений.

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