2018-12-04T19:02:50+03:00
Общество

В кефире южноуральского молочного завода обнаружили кишечную палочку

Деятельность предприятия приостановлена на 80 дней
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП России по Челябинской областиФото: пресс-служба УФССП России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора проверили компанию «Оптовые решения», которая перерабатывает молоко в увельском поселке Синий Бор. Результат — множество грубых нарушений.

— В кефире компании обнаружили бактерии из группы кишечной палочки. Нормативные документы на продукцию оказались не оформлены. Из-за неисправного томографа сотрудники пастеризовали молоко на глаз. Кроме этого на предприятии царит антисанитария — у мусорных контейнеров отсутствуют крышки, а сами баки на момент проверки были переполнены. В цехах в полу нашли ямы, где застаиваются производственные стоки, — сообщает в пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Компания открылась прошлым летом.Ранее санитарные врачи уже находили в ее продукции вредные бактерии. Однако руководстов никаких мер не приняло.

На сегодняшний день по решению суда работа предприятия приостановлена. Оборудование опломбировано. Увельский суд дал молокозаводу 80 дней для устранения всех нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу