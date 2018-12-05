Жители Челябинской области воруют птичьи домики

СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-05T04:17:56+03:00

В школах и детсадах началась пора конкурсов на лучшую кормушку

Изменить размер текста: A A

В городе Озерске Челябинской области стали пропадать кормушки для птиц.

— Кто-то срезал кормушку во дворе дома. Вот, вроде, мелочь. Просто нарядная кормушка: похожая на избушку, с расписными наличниками, открывающимся люком в крыше. Наш отец сам смастерил ее еще летом. Собрал из маленьких колышков, как из бревен, украсил. Каждый день наблюдал из окна, как прилетают птицы. В этой избушке поселился воробей, прилетала стайка синиц, наведывался дятел. Дети приходили смотреть, им тоже нравилось наблюдать. Вот, вроде мелочь. Кто-то срезал кормушку. А неприятно, досадно и обидно, — анонимно написал городской житель в группе «Подслушан в Озерске» в VK.

Кому и зачем понадобился птичий домик? Подписчики группы пришли к неожиданному заключению.

— В детском центре открывается конкурс кормушек... Через недельку приходите, поищите свою, — написала Наталья Косажевская.

Остальные решили, что мысль верная: во многих детсадах и школах тоже объявили такие конкурсы. Многим родителям мастерить некогда. Видимо, кто-то решает вопросик таким нечестным способом.

О пропавших кормушках написали уже несколько жителей города.

— У нас тоже своровали. Потом я ее увидела на территории детского садика. Жаль, что люди такие ленивые и своими руками не смогли сделать кормушку, — написала Елена Фомина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.