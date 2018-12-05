2018-12-05T04:55:20+03:00
Спорт

«Трактору» в гостях за 30 секунд улыбнулась удача

Челябинцы смогли додавить «Авангард» и заработать два очка
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
«Трактор» на выезде обыграл «Авангард». Фото: hctraktor.org«Трактор» на выезде обыграл «Авангард». Фото: hctraktor.org
Изменить размер текста:

4 декабря челябинский ХК «Трактор» начал выездную серию. Бились с омским»Авангардом». «Черно-белые» одержали победу в овертайме — 2:3.

Южноуральцы забили уже в первом периоде, а затем закрепили успех во втором. А вот дальше расслабились и за две минуты пропустили две шайбы.

В овертайме «Трактор» сразу атаковал и легионер Пол Щехура забросил шайбу спустя 33 скунды после начала дополнительного времени. Следующий матч пройдет 6 декабря с «Барысом» в Астане.

— Тяжелый матч. Мы уже играли с «Авангардом» дома, поэтому знали, как он играет. Готовились очень серьезно. Первый период получился равный, во втором соперник воспользовался «ближней лавкой». Много играли в обороне, где-то Вася Демченко выручил в определенных моментах. Забили голы, но эта шайба в раздевалку все равно назревала... Понимали, что в третьем периоде «Авангард» будет добавлять. Хорошо, что удалось перевести встречу в овертайм, а там нам улыбнулась удача, — прокомментировал игру и.о. главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

КТО ЗАБИЛ

0:1 — Глинкин (Кравцов, Дугин) — 13:41;

0:2 — Кравцов — 38:14;

1:2 — Березин (Михеев, Широков) — 38:47;

2:2 — Михеев (Зернов, Налимов) — 40:29;

2:3 — Щехура (Томас, Бэйлен) — 60:33.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Челябинска решено назвать в честь отца атомной бомбы
Во всем Чурилово отключат воду на сутки
Жительница Челябинской области худеет с помощью бездомного кота
Жители Челябинска возмущены: ушлые продавцы торгуют игрушками прямо возле входа в детский сад
Жители Челябинской области воруют птичьи домики
«Ришила на писать по вашой фото»: жителей Челябинской области атакует безграмотная колдунья
В кефире южноуральского молочного завода обнаружили кишечную палочку
Челябинский суд разрешил защитнику Донбасса жить в России
Следователи проверят магнитогорскую больницу, где в приемном покое умер пенсионер
В Челябинске угонщика иномарки отыскали за 10 минут
В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину
В Челябинске нарисуют «дорожную карту» по выборам мэра
В подземном переходе в центре Челябинска травмировалась пенсионерка
В Челябинске маршрутчик вышвырнул из машины бабушку, которой не хватило денег на проезд