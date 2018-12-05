«Трактору» в гостях за 30 секунд улыбнулась удача

5 Дек. 04:55 2018-12-05T04:55:20+03:00

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4 декабря челябинский ХК «Трактор» начал выездную серию. Бились с омским»Авангардом». «Черно-белые» одержали победу в овертайме — 2:3.

Южноуральцы забили уже в первом периоде, а затем закрепили успех во втором. А вот дальше расслабились и за две минуты пропустили две шайбы.

В овертайме «Трактор» сразу атаковал и легионер Пол Щехура забросил шайбу спустя 33 скунды после начала дополнительного времени. Следующий матч пройдет 6 декабря с «Барысом» в Астане.

— Тяжелый матч. Мы уже играли с «Авангардом» дома, поэтому знали, как он играет. Готовились очень серьезно. Первый период получился равный, во втором соперник воспользовался «ближней лавкой». Много играли в обороне, где-то Вася Демченко выручил в определенных моментах. Забили голы, но эта шайба в раздевалку все равно назревала... Понимали, что в третьем периоде «Авангард» будет добавлять. Хорошо, что удалось перевести встречу в овертайм, а там нам улыбнулась удача, — прокомментировал игру и.о. главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

КТО ЗАБИЛ

0:1 — Глинкин (Кравцов, Дугин) — 13:41;

0:2 — Кравцов — 38:14;

1:2 — Березин (Михеев, Широков) — 38:47;

2:2 — Михеев (Зернов, Налимов) — 40:29;

2:3 — Щехура (Томас, Бэйлен) — 60:33.

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