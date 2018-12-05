2018-12-05T07:34:30+03:00
Происшествия

Прохожий обокрал маршрутчика в Копейске

Но воспользоваться похищенным он не смог из-за пароля
Андрей АБРАМОВ
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В дежурную часть полиции Копейска пришел водитель маршрутного такси. Написал заявление о краже сотового. Рассказал, что приехал на конечную и отлучился из машины, а двери не закрыл. Когда вернулся, смартфон стоимостью 10 000 рублей исчез.

Сыщикам удалось отыскать похитителя. Ему 36 лет, был судим. Копейчанин признался, что заметил на торпеде мобильник и не удержался. Но телефоном воспользоваться не смог: смартфон был заблокирован паролем и отчаявшийся похититель выкинул его.

— Возбуждено уголовное дело за кражу по которому грозит до двух лет колонии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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