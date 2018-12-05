На парковке в Челябинске засняли «брачные игры» двух машин
Смех и грех: на парковке в микрорайоне Парковый Челябинска местные жители засняли такую картину. Капот иномарки оказался под днищем другого авто. В социальных сетях кадр произвел фурор:
— Брачные игры двух машин!
— Мне смешно, но ситуация очень грустная.
— По следам на снегу видно, что он разогнался по Бейвеля и вылетел на парковку.
Также очевидцы рассказали, что вызвали ГИБДД. При этом водитель верхнего авто просто закрыл его на ключ и ушел по своим делам.
Сверху смотрится еще комичнее. Фото: Александр Фадеев
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