2018-12-05T07:40:17+03:00
Общество

На парковке в Челябинске засняли «брачные игры» двух машин

Одно авто припарковалось поверх другого
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Елена Кусаинова.Фото: Елена Кусаинова.
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Смех и грех: на парковке в микрорайоне Парковый Челябинска местные жители засняли такую картину. Капот иномарки оказался под днищем другого авто. В социальных сетях кадр произвел фурор:

— Брачные игры двух машин!

— Мне смешно, но ситуация очень грустная.

— По следам на снегу видно, что он разогнался по Бейвеля и вылетел на парковку.

Также очевидцы рассказали, что вызвали ГИБДД. При этом водитель верхнего авто просто закрыл его на ключ и ушел по своим делам.

Сверху смотрится еще комичнее. Фото: Александр Фадеев

Сверху смотрится еще комичнее. Фото: Александр Фадеев

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