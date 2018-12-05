На парковке в Челябинске засняли «брачные игры» двух машин

5 Дек. 07:40 2018-12-05T07:40:17+03:00

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Смех и грех: на парковке в микрорайоне Парковый Челябинска местные жители засняли такую картину. Капот иномарки оказался под днищем другого авто. В социальных сетях кадр произвел фурор:

— Брачные игры двух машин!

— Мне смешно, но ситуация очень грустная.

— По следам на снегу видно, что он разогнался по Бейвеля и вылетел на парковку.

Также очевидцы рассказали, что вызвали ГИБДД. При этом водитель верхнего авто просто закрыл его на ключ и ушел по своим делам.

Сверху смотрится еще комичнее. Фото: Александр Фадеев

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